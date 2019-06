Guasto ad una condotta primaria dell’acquedotto: intervento di Sca ad Albenga

Albenga. E’ stato risolto senza interruzioni del servizio né disagi per l’utenza dai tecnici di Sca il guasto alla condotta primaria di Dn 300 (315 millimetri) avvenuto presso il Villaggio Iris di Albenga, su una proprietà privata coltivata a terrazze a circa 3 metri di profondità.

La perdita, copiosa, è stata risolta rapidamente attraverso un intervento eseguito in sicurezza senza sospendere il servizio mediante l’inserimento di un giunto di riparazione Duofit.

“Devo dare merito al direttore tecnico Adriano Baldini e al capo squadra Roberto Paulli – il commento di Emanuela Preve, presidente Sca – di aver coordinato gli operativi sca facendo in modo che tutto si risolvesse nel più breve tempo possibile senza arrecar disagio alcuno all’utenza. Lo schema operativo della Sca vuole essere quello di operare cercando di mantenere questi standard”.

“Grazie ad anni di esperienza sul territorio – aggiunge Adriano Baldini – e all’innovazione tecnologica che ha sviluppato la progettazione di particolari e innovativi giunti, perfetti per la tipologia di rete alassina, questo genere di intervento non è un miraggio. Purtroppo la nostra rete, avendo più di 60 anni di operatività sulle spalle non permette sempre di poter gestire gli interventi con questa metodologia. A volte, per poter lavorare in sicurezza, si rende necessaria sospendere l’erogazione dell’acqua ma, consapevoli del disagio arrecato, cerchiamo sempre soluzione per ridurre al minimo il disservizio”.