Albenga. I carabinieri di Albenga sono intervenuti questa mattina presso la spiaggia antistante il camping dei Fiori, presso il lungomare Cristoforo Colombo, in quanto un 63enne albanese, addetto al guardianaggio della spiaggia, ha impedito con violenza l’accesso alla battigia ad una coppia di coniugi del posto, che stavano portando il cane sul litorale.

Non è la prima volta che i carabinieri ricevono lamentele dai bagnanti: l’idea del guardiano, infatti, era che nessuno potesse accedere alla parte di spiaggia riservata al camping, neanche utilizzando la battigia, che invece per norma deve essere sempre libera e percorribile.

In stato di forte alterazione e aggressività, l’uomo ha prima scagliato delle pietre verso la coppia per poi affrontare i militari, che lo hanno bloccato e immobilizzato. In seguito lo hanno ammanettato e tratto in arresto.

Condotto in caserma, dopo aver ricostruito l’intera vicenda e svolto gli accertamenti del caso, il 63enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata.

Rinchiuso nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Albenga domani mattina sarà processato per direttissima presso il Tribunale di Savona.