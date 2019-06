Vado Ligure. Grande soddisfazione per gli Esordienti 2007 del Vado FC che, ieri pomeriggio, hanno festeggiato tra le mura amiche del Chittolina la vittoria del Memorial Masio, organizzato per l’ottava volta dalla società rossoblù in ricordo di uno dei protagonisti della Coppa Italia vinta nel 1922.

Il torneo, che si è svolto durante lo scorso weekend con la partecipazione di dodici squadre, ha visto i ragazzi dei mister Alessio Stacode e Tonino Sacco imporsi in tutte le gare giocate.

Nel girone eliminatorio i rossoblù hanno superato Lenci Porino (1-0), San Cassiano (2-1) e Don Bosco Genova (2-1). Poi, nel triangolare finale, il Vado si è imposto contro il Campomorone Sant’Olcese (3-0) e la Veloce (4-0).

Il premio speciale riservato al capocannoniere del torneo è stato assegnato al vadese Francesco Recagno.

La formazione del Vado 2007: Buso, Pusceddu, Castiglia, Piu, Barbero, Pupillo, Pirotto, Agostino, Piccolo, Pescio, Dandriccio, Viviani, Gjepali, Recagno, Angelini, Panelli.