Gli chiedono i documenti, lui li aggredisce: 50enne arrestato dai carabinieri a Vado

Vado Ligure. I carabinieri stavano facendo un controllo all’interno del bar “Le Palme” di Vado Ligure e per questo hanno chiesto i documenti ai clienti del locale. Uno di loro, I.N.C., 50 anni, di origini nigeriane evidentemente non ha preso bene la richiesta ed ha iniziato a spintonare i militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Savona.

Per l’uomo, residente in Inghilterra, sono quindi scattate le manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Al momento il cinquantenne è nelle camere di sicurezza della caserma di Savona in attesa del processo per direttissima che sarà celebrato questa mattina in tribunale.