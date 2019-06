Carcare. La settima edizione del Torneo Città di Carcare – Memorial Giacomo Comparato, organizzato dall’Olimpia Carcarese, si è conclusa ieri, domenica 2 giugno.

Il torneo, dedicato alla categoria Giovanissimi 2004, è stato vinto dal Torino. I granata, con una doppietta di Bonelli e una rete di Viscusi, hanno battuto per 3-0 il Genoa in semifinale. La finale ha visto il Torino prevalere sulla Sampdoria per 1-0 con un gol di Ruscello.

La squadra vincitrice era composta da Palano, Barbagiovanni, Ceriali, Barracane, Vinotti, Rettore, Ruscello, Azizi, Bonelli, Vaiarelli, Viscusi.

Alle spalle di Torino e Sampdoria, sul terzo gradino del podio è salita la Spal. Quarta posizione per il Genoa, quinta per la Goliardicapolis; a seguire sesto Savona, settima James, ottava Cairese, nono Cuneo, decimo Legino, undicesimo Arenzano, dodicesimo Priamar.

I premi individuali sono stati assegnati a Simone Pozzato (Sampdoria) miglior giocatore del torneo, Francesco Tassone (Genoa) giocatore più tecnico, Gabriele Ammirati (Sampdoria) miglior portiere, Mirko Rettore (Torino) miglior difensore, Fabio D’Agata (Spal) miglior centrocampista, Alessio Sapra (Genoa) miglior attaccante, Ludovico Ruscello (Torino) man of the match della finale.

Il premio fair play è stato attribuito alla James.

È stato premiato il seguente top 11 del torneo: Alessandro Bosi (James), Lorenzo Gravano (Arenzano), Francesco Rebagliati (Priamar), Gabriel Carnemolla (Legino), Andrea Gaudiano (Spal), Matteo Bonelli (Torino), Mattia Franco (Cairese), Federico Cartarrasa (Cuneo), Federico Francesia (Goliardicapolis), Alessio Spatari (Sampdoria), Andrea Briano (Savona); allenatore Matteo Distria (Goliardicapolis).

È stata la prima edizione senza il dirigente Carlo Pizzorno. Sulla pagina dell’Olimpia Carcarese si legge un messaggio lui dedicato: “Il primo Memorial Comparato senza Pizza… Speriamo di essere stati all’altezza. Grazie a Claudia, Silvia, Silvia, Tea, Beatrice, Franco, Giacomo, Dona, Alessandro, Claudio, Alessio, Michele, Luciano e a tutti i ragazzi e ragazze della cucina”.