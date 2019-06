Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, tutte le iniziative nel savonese

Regione. “Sangue sicuro per tutti”: è lo slogan scelto dall’Organizzazione mondiale della sanità per celebrare quest’anno la Giornata del donatore di sangue che, istituita nel 2004, ricorre il 14 giugno.

Obiettivo della giornata è sensibilizzare i cittadini, ma anche i governi e i servizi sanitari, affinché promuovano politiche a favore della cultura della donazione, nel rispetto dei migliori standard di qualità e sicurezza del processo di donazione di sangue ed emoderivati.

In vista del 14 giugno, la vicepresidente e assessore alla sanità Sonia Viale rivolge “un ringraziamento a tutti i donatori e un invito a suggellare un patto per donare con continuità: la donazione dev’essere un impegno continuo nel tempo e non solo legato all’emergenza. Per questo serve regolamentare il flusso della donazione in modo da evitare picchi o sensibili cali che potrebbero determinare criticità. Questo vale ancora di più in vista della stagione estiva quando si rischia una diminuzione delle donazioni che tutti dobbiamo impegnarci ad evitare”.

“Il 14 giugno è una Giornata per ricordare il ruolo del donatore – aggiunge l’assessore – come parte integrante del sistema sanitario: ringraziamo tutti i donatori che donano con continuità e invitiamo anche i giovani ad avvicinarsi alla donazione come cura di sé e degli altri, invitandoli a suggellare un patto nel tempo”.

Per quanto riguarda l’Asl2 savonese, venerdì 14 giugno si potrà donare dalle 7.30 alle 15 e dalle 8 alle 15 rispettivamente a Savona e Pietra Ligure. Lions Club Loano Doria e Lions Club Vado Ligure-Quiliano “Vada Sabatia” offriranno la colazione ai donatori in entrambe le sedi.

Non mancano le iniziative sul territorio ligure organizzate dalle associazioni donatori. Nel savonese il 14 giugno sarà possibile donare nelle sedi Avis di Albenga (dalle 8 alle 10), Finale Ligure (dalle 7 alle 9), Alassio (dalle 7.30 alle 10.30), Andora ( dalle 7.30 alle 10), Savona (dalle 8 alle 10) ed Albissola Marina (dalle 8 alle 11). Inoltre l’Avis di Celle Ligure organizzerà una giornata di promozione con stand informativo nella piazza del mercato e nella stessa mattinata visiterà le scuole elementari con la divertente mascotte “Goccia Avis”. L’iniziativa nelle scuole sarà replicata il 15 giugno dall’AVIS di Cairo Montenotte.