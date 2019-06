Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, i centri di raccolta Avis aperti il 14 giugno

Provincia. “Sangue sicuro per tutti”. E’ questo lo slogan scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per la “Giornata Mondiale del Donatore di sangue ed emoderivati 2019” che come sempre si celebrerà il 14 giugno prossimo.

Obiettivo di questa edizione è sensibilizzare non solo i cittadini, ma anche i governi e i servizi sanitari affinché adottino politiche di promozione e difesa del dono volontario, non retribuito, periodico, associato, responsabile e anonimo. Valori imprescindibili per garantire sangue ed emoderivati con elevati standard di qualità e sicurezza.

In occasione delle “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue”, nella mattinata di venerdì 14 giugno Avis terrà aperti i centri di raccolta di Alassio, Albenga, Albissola Marina, Andora, Finale Ligure e Savona. Sarà un’occasione per tutti i donatori e per i nuovi interessati per venire a donare o per fare l’esame di idoneità.