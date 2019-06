Giornata Ambiente, Coldiretti: “Gli imprenditori agricoli liguri preservano le biodiversità territoriali”

Regione. “A livello nazionale sono scomparse dalla tavola tre varietà di frutta su quattro nell’ultimo secolo, ma la perdita di biodiversità riguarda l’intero sistema agricolo e di allevamento: in Liguria, dove quasi la metà della superficie agricola corrisponde a zone ad elevato valore naturalistico, coltivatori e allevatori custodi impediscono l’estinzione delle produzioni tipiche presenti”.

E’ quanto riporta Coldiretti Liguria, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente celebrata dalle Nazioni Unite, il 5 giugno, sottolineando che la difesa dell’ambiente non ha solo un valore naturalistico, ma è anche il vero valore aggiunto delle produzioni agricole Made in Liguria, dove il lavoro degli agricoltori ha permesso di salvare e rendere famose produzioni.

Ne sono esempio, l’asparago violetto, riconoscibile dal colore viola intenso, la zucchina trombetta, a forma ricurva, il fagiolo bianco, prodotto nell’estremo ponente ligure, il Chinotto dal quale si ottiene l’omonima bevanda, il famosissimo Basilico Genovese DOP, fino ad arrivare alla patata di Pignone dove a far la differenza in questo caso sono le sostanze nutritive del terreno in cui cresce che la rendono una patata molto resistente alla cottura. Ma non solo: anche gli allevatori svolgono un ruolo fondamentale per la salvaguardia di specie autoctone resistenti ma purtroppo a rischio d’estinzione, quali la Cabannina, la pecora Brigasca e il Cavallo Bardigiano.

“Investire sulla distintività – affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato Confederale Bruno Rivarossa – è una condizione necessaria per le nostre imprese che, non potendo contare su grandi numeri di produzione, possono farsi largo sul mercato nazionale e internazionale grazie all’altissima qualità e peculiarità dei prodotti. Un’azione di recupero importante della biodiversità si deve, a livello locale e nazionale, ai nuovi sbocchi commerciali creati dai mercati degli agricoltori e dalle fattorie di Campagna Amica che hanno offerto opportunità economiche agli allevatori e ai coltivatori di varietà e razze a rischio di estinzione che altrimenti non sarebbero mai sopravvissute alle regole delle moderne forme di distribuzione. Un’azione formalizzata con i prodotti presenti nell’elenco dei Sigilli di Campagna Amica che sono la più grande opera di valorizzazione della biodiversità contadina mai realizzata in Italia.”