Spotorno. Seconda settimana di gara Silver al 39° campionato nazionale Uisp di Follonica, in Toscana, per la ASD Ginnastica Libera.

La prima giornata, martedì 28 maggio, ha visto impegnate per la categoria AB le atlete Eva Astigiano, Micol Mucciolo e Bianca Buccoliero, che hanno eseguito per la prima volta ad un campionato nazionale l’esercizio insieme a corpo libero, conquistando un ottimo quinto posto.

Proseguendo, nella categoria F con un esercizio a quattro cerchi, si è aggiunta alla squadra antecedente Chiara Maglio e tutte insieme conquistano un ottavo posto. Risultato molto promettente siccome hanno affrontato allieve di anni più grandi di loro.

Nella stessa giornata ha gareggiato anche Emma Ganduglia con gli individuali nella Seconda Categoria Allieve. A lei si è aggiunta Giada Ferraro e, con la coppia a due palle, hanno conquistato la quindicesima posizione.

La seconda giornata di gara ha visto protagonista Chiara Grassini che, nella categoria Esordienti 2009, con un buon esercizio alla palla ha ottenuto il settimo posto.

Giornata molto intensa quella di giovedì 30 maggio per la Ginnastica Libera, che ha visto impegnate nella prima mattinata le Junior 2006.

Nella Prima Categoria Ilaria Prestia e Beatrice Bernini, con qualche errore di troppo, hanno compromesso la loro prova. Proseguendo con la Prima Categoria Junior 2004, Gea Mantero, con determinazione e carattere, ha ottenuto il quarto posto.

Ha concluso la giornata in bellezza una splendida Chiara Mossa che, nella Prima Categoria Junior 2005, si è aggiudicata il titolo di vicecampionessa italiana nell’attrezzo cerchio.

Sabato 1 giugno la Ginnastica Libera ha concluso la sua esperienza al 39° campionato nazionale Uisp. Sveglia all’alba per Elisa Testa, Delia Grumeza, Sofia La Scala, Emily Vitali e Chiara Mossa, che si sono presentate in pedana con un esercizio ai cinque cerchi segnato da diversi errori che sono costati loro la sedicesima posizione.

Per proseguire, in pedana con una coppia formata da Gea Mantero e Valentina Ferrero, che alla loro prima esperienza in campo nazionale hanno saputo difendersi bene e si sono collocate a metà classifica.

Hanno terminato la giornata la squadra AB Junior/Senior composta da Elisa Testa, Delia Grumeza e Sofia La Scala, che con un esercizio molto preciso si sono aggiudicate il quarto posto nazionale.

I tecnici Elisa Poggi e Beatrice Toro, comunque soddisfatte delle loro atlete, affermano che si può sempre fare meglio e si può sempre crescere. La Ginnastica Libera attende tutti i suoi sostenitori ed appassionati per festeggiare un anno di splendidi successi con lo spettacolo di fine anno che si terrà nella palestra Sbravati di Spotorno sabato 15 giugno alle ore 21.