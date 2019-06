Giacomo Piccinini nuovo presidente del Lions Club Loano Doria

Loano. Si è svolta durante la 24 Charter Night di ieri, venerdì 21 giugno, la cerimonia del passaggio del martelletto che ha sancito ufficialmente l’investitura di Giacomo Piccinini alla carica di presidente del Lions Club Loano Doria per l’anno 2019/2020.

In un clima solenne ma di grande cordialità, Vincenzo Salvini ha passato il testimone incassando il pieno plauso da parte di tutti i soci presenti “per l’eccellente lavoro svolto in quest’anno di mandato che l’ha visto protagonista”. “Lascio solo la carica di presidente, ma di certo non verrà meno la responsabilità e l’impegno verso il gruppo”, ha detto.

Erano presenti numerosi ospiti, tra cui il sindaco di Loano Luigi Pignocca, la direttrice e guida speleologica presso le grotte di Toirano Marta Zunino, l’avvocato Stefania Poggi, la professoressa dell’Università di Genova Adriana Ghersi, il dirigente medico dell’ospedale Santa Corona dottor Cristiano Alicino.

Dopo i saluti ed i ringraziamenti, nel suo “intenso discorso di insediamento” il neo presidente ha dichiarato: “Il nostro club negli anni ha saputo raggiungere grandi risultati, e questo è un ulteriore sprone a dare il mio contributo per renderci sempre fieri di appartenervi. E’ mia intenzione continuare a seguire e sostenere i progetti ed i service in cui abbiamo sempre creduto, dalla banca degli occhi al tricolore, dal concorso di architettura alla collaborazione con l’unità spinale, solo per citarne alcuni; ma anche di misurarci con nuove urgenze, come l’esigenza di una maggiore attenzione dell’impatto delle nostre azioni sull’ecosistema. Rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare con l’amministrazione in qualunque ambito si possa intervenire, coltivando, come sempre, quel rapporto di reciproca stima che da sempre ci accomuna”.

Evidenziando l’importanza della coesione e lo spirito di amicizia fra i soci, Piccinini ha poi presentato il nuovo direttivo: Past Presidente e Fondazione Vincenzo Salvini; il primo vice presidente è Massimo Telese, il secondo vice presidente è Paolo Paganelli; segretario e Gmt è Arianna Vugi; il tesoriere è Salvatore Spiga; cerimoniere e Gst è Nicoletta Nati; il censore è Giorgio Boschetti; il revisore dei conti è Mara Soria; l’addetto Stampa è Marco Careddu; Leo Advisor è Francesco Paganelli. I consiglieri sono Honorè Vernetti, Cinzia Vignola, Sabrina Bonino, Silvia Vercelli.

“Un Lions club in perfetto equilibrio tra modernità e tradizione, che accoglie e valorizza al suo interno lo scambio intergenerazionale in un’ottica di intervento sempre più indirizzata al sociale e sempre attento al territorio e ai bisogni dei suoi abitanti. È questo l’orizzonte verso il quale il Lions club Loano Doria s’incammina in questo nuovo anno, tracciato dal neo presidente Giacomo Piccinini che ha inaugurato così il suo mandato nella serata organizzata presso le meravigliosa location del residence Loano 2 Village”.

Presentato infine il ricco e articolato programma degli eventi che coloreranno la nuova annata che alternerà temi di carattere sociale, coerentemente con tradizione e valori, a questioni di attualità, con il solito obiettivo di costruire e realizzare progetti che facciano onore al sentito motto dei Lions “We serve”.

Lo scambio dei doni, dei gagliardetti e il taglio della torta hanno concluso quella che a parere di tutti è stata “una piacevolissima serata”.