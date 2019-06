Funivie, Melis punge l’assessore Benveduti: “Dalla Regione serve azione più incisiva”

Savona. “Da parte della Giunta regionale e dell’assessore competente ci aspetteremmo qualcosa di più che scrivere qualche lettera al Ministero per avere un incontro”.

Così il consigliere regionale del M5S Andrea Melis punge l’assessore Benveduti, che aveva sollecitato un incontro urgente al Mise sulla difficile situazione industriale dell’azienda savonese.

“Potrebbe ad esempio valutare quali siano gli investimenti infrastrutturali, come la copertura dei parchi carbone e gli interventi di automazione di almeno 2 stazioni delle funivie, che sono determinanti per rendere più competitivo il trasporto rinfuse”.

“Ad esempio, valutando i fondi strutturali del FESR che Regione può disporre per la propria parte, oppure parte dei fondi per l’area di crisi complessa. Credo ci voglia più proattività da parte dell’Assessorato allo Sviluppo Economico, anche per essere ascoltati con maggiore credibilità” conclude Melis.