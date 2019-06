Fuga di gas in una galleria ferroviaria a Genova, treni paralizzati

Genova. Dalle 3.30 di questa notte la circolazione ferroviaria in direzione Genova è completamente paralizzata a causa di una fuga di gas della media pressione all’altezza della galleria ferroviaria prima di Genova Pegli.

Secondo le prime informazioni il tubo, che convoglia il metano della rete cittadina, è stato rotto con una trivella da alcuni operai al lavoro all’interno della galleria ferroviaria “Pria Pula”. I vigili del fuoco hanno delimitato l’area: oltre alla galleria, è stata chiusa anche l’Aurelia (all’altezza di via Pegli) e sono stati evacuati 10 nuclei familiari residenti in una palazzina nei pressi, il civico 37 di via Zaccaria. Sul posto anche gli uomini del gruppo NBCR (Nucleare – Biologico – Chimico – Radiologico).

Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità. Il traffico ferroviario verso Genova è sospeso, con cancellazioni e limitazioni di percorso. Molti convogli vengono fermati a Savona, altri hanno ritardi imprecisati. Chiusa come detto anche l’Aurelia: le uniche alternative al momento rimangono l’autostrada e le strade collinari (vie Ungaretti – Salgari – Rizzo – Modugno), dove si consiglia comunque massima prudenza per evitare intasamenti e/o incidenti che comprometterebbero ulteriormente la viabilità verso il centro cittadino.