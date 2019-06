Fu investito da un’auto ad Albenga, ora gatto cerca nuova famiglia

Albenga. Un giovane gatto, investito da un’automobile in una via di Albenga, dopo una lunga convalescenza presso i volontari della Protezione Animali a Savona, cerca ora una famiglia che lo voglia adottare.

L’affettuosissimo micione, soprannominato Cerchietto perché ha dovuto sopportare per molti giorni, stoicamente e pazientemente, il cerchiaggio, uno strumento veterinario (necessario) che gli impediva di toccarsi le diverse ferite in via di guarigione, è visibile presso la sede dell’Enpa in via Cavour 48 r, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (telefono 019 824735).

“Chi lo adotterà farà un doppio atto d’amore, verso di lui e verso altri gatti – spiegano dall’Enpa – perché si libererà una gabbia curatoriale che sarà subito messa a disposizione – in questa emergenza estiva – di un altro soggetto bisognoso di cure”.