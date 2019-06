Frascherelli: “Stupito dall’intervento di Gualberti in consiglio, credevo in maggior rispetto per gli elettori finalesi”

Finale Ligure. Dopo il primo consiglio comunale dell’amministrazione Frascherelli bis a Finale Ligure si registrano scintille tra il sindaco e uno dei consiglieri di minoranza, ovvero Massimo Gualberti, candidato del centrodestra uscito sconfitto all’ultima tornata elettorale.

“Con una tendenza Nazionale ed Europea mai così a Destra il gruppo ‘Gualberti Sindaco’ non ha saputo andare oltre i voti conquistati da Ferrari nel 2014. A livello Europeo il centrodestra a Finale ha toccato il 55%, mentre alle Amministrative è sceso al 30%. Prima di parlare del gruppo di maggioranza mi guarderei in casa e farei un umile ed attenta disamina. Abbiamo dimostrato che al di là delle bandiere il nostro Gruppo è stato premiato per le Persone che lo costituiscono, e per il loro impegno al servizio della Città. Abbiamo parlato di azioni concrete in continuità con le tante cose fatte nel primo mandato” dice Frascherelli.

“A differenza della denigrazione e dell’attacco costante e gratuito che ha caratterizzato le altre liste presenti nel Parlamentino finalese. Il Primo Consiglio Comunale ha ribadito la delusione dei gruppi di opposizione, più che comprensibile dopo una sconfitta, ma occorre rispetto per la maggioranza degli elettori che questa Amministrazione hanno scelto. Spero che in futuro ci sia maggior collaborazione da parte dell opposizione per il bene di Finale Ligure” conclude il sindaco.