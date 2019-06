Forum nazionale turismo terza età, il sindaco Caprioglio: “Abbiamo portato l’esperienza di Savona”

Il Comune di Savona presente al forum nazionale del turismo dedicato alla terza età in corso fino al 15 giugno a Genova, che si propone la capitale italiana della silver economy.

“Abbiamo portato l’esperienza di Savona a questo evento” dichiara il sindaco Caprioglio.

“Le politiche di active ageing per migliorare la qualità della vita degli over 65, che a Savona sono quasi 17.000, passano dai contributi per ridurre al 50 per cento il costo dei trasporti pubblici, al piano dimissioni protette e domiciliarita’ leggera, dalle attività con il III settore come il memory training, fino alle attività ludiche e culturali come i corsi Unitre i cui partecipanti sono per la metà over 65”.

“E poi non mancano le attività di invecchiamento attivo del Campus ai progetti europei per andare incontro alle mutate esigenze abitative” conclude il primo cittadino savonese.