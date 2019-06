Testico. Siamo ormai in piena estate, ma domenica 23 giugno, a Testico, si è respirato ancora aria di primavera: effetto della seconda edizione di “Fior di Testico”, iniziativa organizzata per la prima volta dal Comune nel 2018 con una duplice formula di partecipazione rivolta, da una parte, agli amatori con la gara di “Composizione floreale” vera e propria, e, dall’altra, a tutta la popolazione del Comune con la gara “Casa fiorita”, consistente nel decorare con piante e fiori un luogo della propria casa, lasciando tutti liberi di esprimersi secondo il proprio gusto estetico ed artistico.

Così, nella bella cornice dell’Oratorio di Sant’Antonio Abate di Testico, 14 concorrenti, formati nella scuola delle sezioni E.D.F.A. (Ente Decorazione Floreale Amatori) di Genova, Imperia e Savona, hanno interpretato le categorie “Composizione rustica” e “Composizione raffinata” secondo il tema di gara “Fiori e cibi: profumi e colori”.

Due sontuose composizioni, realizzate il giorno prima da alcune allieve della scuola sotto la guida delle loro maestre, avevano il compito di fare da modello di riferimento per le due categorie di gara: in particolare, nel modello “rustico” predominava il colore giallo dei lilium e di profumatissimi limoni intrecciati a spirale su una struttura portante di corteccia; nel modello “raffinato”, invece, l’idea creativa era basata sul gioco di chiaro-scuro che dal bianco degli anthurium virava al viola screziato delle melanzane fino a quello più intenso delle cipolle dall’inconfondibile aroma.

L’altissima qualità sia tecnica che estetica di tutte le 14 composizioni presentate, ha messo a dura prova il lavoro della giuria presieduta da Carla Falciola, giudice internazionale I.I.D.F.A. (Istituto Italiano Decorazione Floreale Amatori), assistita per l’occasione dalle colleghe Eliana Latronico e Alessandra Giudici.

Vincitrice della categoria “Composizione rustica” è risultata essere Luigina Conti, mentre Miriam Giordano, già vincitrice nel 2018, si è aggiudicata il primo premio per la categoria “Composizione raffinata”, oltre all’attribuzione di menzioni speciali per le opere di altre quattro concorrenti.

Per la gara “Casa fiorita”, genuina espressione di una comunità viva, orgogliosa e sensibile alla valorizzazione e promozione del proprio territorio, tema particolarmente caro al sindaco Lucia Moscato, vero e proprio “motore” etico e socio-culturale di Testico, premi con menzione per la creatività e la fantasia delle loro opere sono andati a Mariella Barbieri, “Renzino” Morotti e Costante Danio.

Molto apprezzata, nell’Oratorio, anche la mostra personale di Umberto Udovicich, artista lombardo, ma testicese di lunga data residente nella frazione Poggio Bottaro, che ha esposto alcune delle sue sorprendenti composizioni realizzate a collage con la ricerca e l’utilizzo creativo dei più diversi materiali vegetali.

Un successo e un gradimento, quello della seconda edizione di ”Fior di Testico”, testimoniato anche dai molti sponsor che con grande generosità hanno contribuito alla formazione del monte premi: la Pro Loco Stellanello, l’azienda agricola Aicardi di Testico, l’Associazione di Promozione Sociale “Amici di Testico”, le aziende agrituristiche e agroalimentari “u Caruggiu”, Bestoso, Divizia, Gagliolo e F.lli Rossi, tutte attive nel territorio del Comune di Stellanello.

“L’amministrazione comunale sta già pensando alla prossima edizione prefiggendosi di migliorare l’organizzazione con una sempre maggiore attenzione al rispetto delle regole di questo tipo di competizione – fanno sapere dal municipio – Di fatto, ‘Fior di Testico’ rappresenta una grande e concreta opportunità per valorizzare e far conoscere il Comune di Testico fuori dai confini territoriali non solo attraverso il gusto estetico dell’arte della composizione floreale, ma anche attraverso i prodotti tipici dell’enogastronomia locale e il piacere della convivialità condivisa dai partecipanti nei ristoranti locali coinvolti nella manifestazione, quest’anno ben rappresentati dall’Osteria ‘du Bacan’ con la buona cucina tradizionale di Pamela. Un doveroso riconoscimento va infine a Tiziana Prati, consigliera comunale con delega alla Cultura, Spettacolo e Turismo, che di ‘Fior di Testico’ è colonna portante sia in termini di pensiero che di organizzazione e regia”.