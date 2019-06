Fine settimana da vacanza “mordi e fuggi” e ora il rientro: fino a 13 chilometri di code sull’autostrada

Provincia. Non è era un ponte vero e proprio, ma ugualmente il bel tempo di questo fine-settimana (dopo diversi giorni di meteo tutt’altro che tardo primaverile) hanno attirato nella nostra provincia moltissimi turisti “mordi e fuggi”. Passati i due giorni di svago, inevitabilmente in questa domenica pomeriggio sulle autostrade che attraversano il savonese si registrano rallentamenti e code da rientro.

Sulla A10 in direzione levante si registrano code a tratti da Pietra Ligure allo svincolo per la A6 di Savona. Attualmente il “serpentone” dei veicoli ha toccato i 13 chilometri di lunghezza.

Più a ponente e sempre lungo la corsia sud si registrano code tra Andora ed Albenga, dove è attivo cantiere stradale.

Sulla direzione opposta, verso la Francia, si registrano rallentamenti tra Albenga e Andora per uno scambio di carreggiata.

Meno trafficata, per ora, la Torino-Savona, mentre si registrano rallentamenti sulla via Aurelia sempre in direzione Italia, da molti scelta come alternativa all’autostrada.