Vado Ligure. Lunedì 24 giugno è iniziata la settimana delle finali nazionali 3×3 che si svolgono a Castellana Grotte, in Puglia.

I quattro moschettieri dell’Under 16 della Pallacanestro Vado, ovvero Bertolotti, Franchello, Giannone e capitan Genta, sono arrivati vicinissimi al podio nazionale, conquistando il quarto posto dopo tre giorni di gare che li hanno visti sempre protagonisti tra le venti squadre partecipanti.

Alle finali nazionali i vadesi erano giunti da campioni liguri della categoria, nuova specialità olimpica. Nel primo giorno hanno vinto il girone A, mentre nel secondo giorno hanno ottenuto il secondo posto nel girone a otto tra le qualificate, che li ha lanciati nei quarti di finale.

Mercoledì mattina la vittoria contro San Daniele del Friuli ha schiuso le porte delle semifinali, con la finale che è sfuggita per un soffio (sconfitta 8-10 contro Scandone Avellino) così come il bronzo italiano nella finale per il terzo e quarto posto, nella quale è arrivata la sconfitta per 9-12 contro il Don Bosco Livorno.

“Complimenti – dicono i dirigenti biancorossi – per l’ottimo risultato finale anche se si è andati molto vicini alla conquista della medaglia che avrebbe reso ancor più prestigiosa la partecipazione. Complimenti anche a due ex tesserati della Pallacanestro Vado, Kabir Husam (decimo con Ferrara) e Nicolò Bontempi (tredicesimo con Casale) che bene si sono comportati”.