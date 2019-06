Finale Ligure, una mattinata con la Chicchiricchì Run

Ritorna l’allenamento di gruppo per eccellenza, la Chicchiricchì Run, nato nel 2014 a sostegno del progetto Asd RunRivieraRun Socializzazione e Benessere e lo fa, domenica 23 giugno, come evento collaterale della manifestazione La Fortezza del Benessere che si tiene dal 21 al 23 giugno a Castel San Giovanni a Finalborgo.

La Chicchiricchì Run è, come ormai tutti sanno, l’allenamento di gruppo senza classifica, senza tempo e senza premiazioni, ma con premi ad estrazione e ristoro per tutti al termine degli 8 chilometri per i runners ed i 6 chilometri per i walkers in un percorso che da Finalborgo arriverà all’interno del porto di Finale Ligure e ritorno.

Iscrizioni dalle 7,30 alle 8,30 in piazza Porta Testa a Finalborgo. Partenza ore 8,30. Arrivo alla Fortezza del Benessere, a Castel San Giovanni.

La partenza, solitamente all’alba o alle prime ore di luce, è stata posticipata alle 8,30 per permettere a tutti, runners, walkers, famiglie con bimbi…di potervi prendere parte; un allenamento in allegria, organizzato dall’Asd RunRivieraRun e dalla sezione WalkRivieraWalk per il progetto Socializzazione e Benessere, gli obiettivi primari della giovane associazione podistica finalese.

Al termine sonferenza “La Fascite Plantare nel runner”; interverranno Andrea Reggiani dello Juventus Medical Staff e Giorgio Firpo, specializzando in Medicina dello Sport all’Università di Torino.