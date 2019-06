Finale Ligure piange la scomparsa di Gianfranco Paolino, ex presidente del Tennis Club

Finale Ligure. Lutto a Finale Ligure per la scomparsa di Gianfranco Paolino, ex presidente del Tennis Club finalese e conosciuto nell’ambito sportivo in tutto il comprensorio. Era il padre dell’attuale segretario cittadino della Lega Roberto Paolino.

Gianfranco Paolino si è spento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, aveva 81 anni. Fino all’ultimo aveva mantenuto la carica di consigliere della società sportiva alla quale era molto legato.

Gianfranco Paolino lascia i figli Roberto e Daniela, la nuora Maria e i cari nipoti Gabriele, Tommaso e Antonella.

Il funerale sarà celebrato domani, mercoledì 5 giugno, alle ore 15.00, nell’Abbazia Nostra Signora Assunta a Finalpia. Il Santo Rosario sarà invece recitato oggi, alle ore 18.30, nella camera ardente del nosocomio pietrese. Dopo la funzione la salma di Gianfranco Paolino proseguirà per l’Ara crematoria di Bra.

