Finale Ligure, inizia l’iter per aggiornare il Puc: sul sito del Comune le schede per le proposte dei cittadini

Finale Ligure. Inizia a Finale l’iter per l’aggiornamento del Puc. Ieri sul sito del Comune sono state pubblicate le schede che la cittadinanza potrà compilare e riconsegnare agli uffici Urbanistica-Edilizia Privata.

“Abbiamo deciso di partire con un’azione di Urbanistica partecipata – commenta Ugo Frascherelli – Il Puc finalese ha 12 anni, è vecchio ed anacronistico. Occorre aggiornarlo e contestualizzarlo. E per fare questo partiremo dalle istanze e dai desiderata di tutti i cittadini. Raccoglieremo la voce del territorio e dal 31 ottobre, termine ultimo per presentare la modulistica oggi on line sul sito, la maggioranza lavorerà alla costruzione del nuovo puc di Finale Ligure. Verranno affissi manifesti per pubblicizzare la nostra iniziativa”.

“Una grande opportunità – prosegue il sindaco – che fonderà le proprie basi su rigenerazione urbana, riqualificazione dell’esistente, demolizione e ricostruzione di volumi incongrui, rispetto per il nostro meraviglioso territorio per porre le basi al disegno urbanistico comunale. Siamo fieri di questa importante azione politico-amministrativa: occorreranno alcuni mesi per definire il tutto ma contiamo nel medio periodo di raggiungere gli obiettivi voluti dall’amministrazione e discussi in campagna elettorale anche con il supporto di tecnici competenti che possano concretizzare gli indirizzi dell’amministrazione e della città”.