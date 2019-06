Finale Ligure in lutto per l’improvvisa scomparsa di padre Andrea Caruso

Finale Ligure. E’ stato per tanti anni insegnante di religione nelle scuole finalesi, l’ultimo discepolo di Padre Umile Bonzi, fondatore del “Sorriso Francescano”: padre Andrea Caruso, frate cappuccino, è deceduto in Francia, a Lourdes, durante una escursione lungo uno dei sentieri dei Pirenei. Apassionato di montagna e di camminate, questa volta una caduta gli è stata fatale. Aveva 68 anni.

L’incidente è avvenuto martedì scorso, mentre si trovava in compagnia di un altro frate. Inutili i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Era considerato una personalità di riferimento nel mondo religioso finalese, poi il trasferimento un anno fa a Lourdes, dove sarebbe dovuto rimanere per tre anni: la notizia della tragica morte ha lasciato sgomento e commozione in tutto il comprensorio dove era molto conosciuto e stimato.

Finale Ligure lo ricorderà sabato 29 giugno, alle 17:30, nella Chiesa dei Frati Cappuccini di Finalmarina, dove sarà celebrata una Santa Messa in suo ricordo.