Finale Ligure, appello social via Facebook: “Hanno investito mio padre. Cerchiamo testimoni”

Finale Ligure. Il padre è stato investito da uno scooter lo scorso venerdì 31 maggio, ma, in quel momento, ha deciso di non fare denuncia né di ricorrere al trasporto in ambulanza in ospedale, salvo poi recarcisi successivamente.

Oggi è stata però la figlia dell’uomo a tornare sull’argomento, alla ricerca di testimoni che possano aiutare a fare chiarezza su quanto accaduto.

La segnalazione è stata postata sulla pagina Facebook “Sei di Finale Ligure se…” e recita: “Scrivo per fare un appello sperando di poter ricevere aiuto. Venerdì 31 maggio, mio papà è stato investito da una ragazza in scooter sulle strisce pedonali del Boncardo. Le macchine si sono fermate per farlo passare, ma una ragazza è passata lo stesso e l’ha buttato per terra”.

“Nell’impatto è caduta anche lei. Mio padre è stato aiutato da diverse persone, che ringrazio di vero cuore, ma purtroppo, per testardaggine, ha rifiutato la chiamata dell’ambulanza e dei vigili. Poi l’ho portato io al pronto soccorso io per fare degli accertamenti e fortunatamente non ha nullo di rotto, solo un po’ di ammaccature e un grosso edema su una gamba”.

“Tuttavia vorrei sapere se qualcuno lì presente ha preso il numero di targa della moto o se la ragazza stessa è nel gruppo. Non siamo arrabbiati con lei ma, come figlia, vorrei sapere chi ha investito mio padre. Grazie mille a tutti. Ci saranno genitori che si sono visti tornare la figlia a casa visibilmente spaventata e col motorino danneggiato”, ha concluso.