Finale Ligure, anche le Guardie Ecozoofile di “Fareambiente” alla festa delle Proloco

Finale Ligure. Domenica 9 giugno si è tenuta “La festa delle Proloco”, che ogni anno viene allestita presso il lungomare di Finale Ligure. Per la prima volta ha visto partecipe anche il Settore Guardie Ecozoofile della Associazione “Laboratorio Verde Fareambiente Savona”, con sede legale e operativa proprio nella città di Finale Ligure.

Presenti per l’Associazione i soci Christian Falcone (Responsabile Regionale Fareambiente Liguria), Bartolomeo Pellegrino (Responsabile Provinciale fareambiente Savona), Giulia Supparo e Maurizio Bonetti (Guardie Fareambiente Savona), che hanno allestito un gazebo con volantini informativi e apparecchi dimostrativi come quelli contro il maltrattamento animali o per il controllo dei danni ambientali.

Tra la curiosità e lo stupore delle persone che si avvicinavano, le guardie rilasciavano informazioni riguardanti la sensibilizzazione verso gli animali, spiegando dove richiedere supporto in caso di un presunto reato ambientale e come accedere all’associazione come Aspirante Guardia.