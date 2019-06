Finale, lavori sul lungomare Migliorini: nuove piante, alberi e manutenzione del datario

Finale Ligure. In queste settimane sono in corso numerosi interventi sul verde cittadino a Finale Ligure. Il Lungomare è stato interessato da azioni di rigenerazione arborea e piantumazione di piante e fiori.

“Abbiamo ripreso il percorso di riqualificazione avviato lo scorso anno e continuato nel 2019” commenta il futuro vicesindaco Andrea Guzzi: “L’Amministrazione ha deciso di investire sul Verde pubblico ingenti risorse: per abbattimenti di alberi vecchi e malati, quindi pericolosi, terapie mirate per la cura delle palme colpite o a rischio punteruolo, nuova piantumazione di essenze, piante ed alberature”.

“E’ stato avviato un percorso virtuoso di rigenerazione del patrimonio necessario da tempo ma concretizzato da Frascherelli, che per primo ha inserito nel Piano delle Opere Pubbliche interventi da 120 mila euro sul Verde. Il percorso è ancora lungo ma grazie alle competenze dell’ufficio Aree Verdi e degli esperti agronomi esterni a nostro supporto, riusciremo a proseguire nel futuro per raggiungere obiettivi importanti in tema di tutela e rispetto del territorio” prosegue Guzzi.

“La prossima settimana continuerà la manutenzione dello storico Datario con la predisposizione dello stemma della Città nel centro dell’aiuola, dopo anni di monocromatismo, con pietre gialle e rosse contornate da fiori colorati” conclude il vicesindaco.