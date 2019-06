Finale Ligure. “Sono stupito delle dichiarazioni indispettite del sindaco Frascherelli, in particolare perché nessuna risposta al mio intervento è pervenuta nel dibattito in Consiglio comunale”.

Così il consigliere di minoranza Massimo Gualberti risponde alle parole del primo cittadino di Finale Ligure, dopo una prima seduta del parlamentino finalese all’insegna della tensione tra maggioranza e opposizione.

“Capisco infastidisca di più la lesione della sua immagine che l’importanza di un confronto pubblico, ma se meglio avesse ascoltato l’intervento, invece di pensare a quanto è stato bravo, si sarebbe accorto che il mio messaggio riguardava il fatto che la lista Frascherelli ha ottenuto il più basso consenso dal dopoguerra, è stata infatti votata da un elettore su quattro e di questo dovrà tener conto nei rapporti con la minoranza consiliare, che insieme rappresenta la maggioranza degli elettori e dei quali dovrà avere il massimo rispetto”.

“Dopo questa prova di lesa maestà sono certo sarà più coraggioso in futuro, rispondendo direttamente il Consiglio comunale e non il giorno successivo. Gli argomenti, stia certo, non mancheranno” conclude Gualberti.