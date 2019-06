Finale Ligure. Il sindaco Ugo Frascherelli ha ufficializzato la nuova giunta comunale di Finale Ligure: oltre al vice sindaco Andrea Guzzi, conferme rispetto alla squadra del primo mandato con l’unica novità di Marilena Rosa.

Ecco nel dettaglio: Andrea Guzzi vice sindaco con deleghe specifiche in materia di lavori pubblici, demanio marittimo, protezione civile, verde pubblico, patrimonio, ambiente ed igiene urbana.

Clara Brichetto confermata assessore con deleghe in materia di personale, servizi sociali, igiene, sanità, sportello socio sanitario, politiche giovanili e pubblica istruzione.

Conferma anche per Claudio Casanova, con deleghe in materia di turismo, sport e cultura.

Marilena Rosa nuovo assessore con deleghe in materia di polizia locale e sicurezza, circolazione stradale e trasporti, attività produttive (commercio, agricoltura, industria ed artigianato).

Altro assessorato “bis” per Delia Venerucci, con deleghe in materia di finanze, bilancio, tributi, concessioni temporanee e permanenti, controllo analogo sulle società partecipate.

La pesante delega all’urbanistica sarà in mano al sindaco Ugo Frascherelli. E per il primo cittadino finalese anche gli incarichi su: pianificazione territoriale, edilizia residenziale privata, Suap, pianificazione strategica del turismo e marketing territoriale.

Inoltre, è stato convocato il primo Consiglio comunale del Frascherelli “bis”, in programma per martedì 11 giugno alle ore 15 e 30: sarà eletto il presidente del parlamentino finalese, i vice presidenti e saranno indicati i capigruppo di maggioranza e minoranza. All’ordine del giorno: il giuramento del sindaco, l’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti; infine l’approvazione degli indirizzi di governo, secondo le linee guida del programma elettorale.

“Il voto dei finalesi ha evidenziato il forte apprezzamento per il lavoro fatto dalla precedente giunta comunale, per questo è stato naturale riconfermare nomi e incarichi. Indubbiamente la delega all’urbanistica rappresenta un impegno significativo per il sottoscritto: ex aree Piaggio, iter per aree Ghigliazza e l’aggiornamento del Puc comunale sono temi fondamentali per la Finale dei prossimi anni ed è nostro obiettivo arrivare a soluzioni positive in questo mandato amministrativo: con l’aiuto della maggioranza, della giunta e del personale del Comune sono convinto di poter vincere queste importanti sfide che ci attendono” commenta il sindaco finalese.