Finale, cerimonia di chiusura del corso organizzato dal Comitato della cultura civica al “Migliorini”

Finale Ligure. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione dei volontari del Comitato della Cultura Civica ed i docenti dell’istituto superiore A. Migliorini di Finale Ligure si sono potute svolgere le attività culturali per i ragazzi che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

“E’ questa un’iniziativa con la quale, grazie a persone qualificate, si cerca di di preparare e sviluppare dei programmi che aiutino i ragazzi a fargli conoscere ed amare il territorio che li ospita, preoccupandosi nello stesso tempo dei beni comuni da tutelare. Durante la cerimonia tenutasi all’alberghiero nel corso della festa di fine corso, tenutasi martedì 4 giugno, sono stati assegnati gli attestati di partecipazione ai ragazzi che hanno frequentato i corsi ed ai volontari che si sono prestati all’attività didattica” spigano dall’istituto superiore.

“In particolar modo si sono ricordati: il Dr. Puglisi Franco che anche quest’anno aveva dato la sua disponibilità e preparato dei programmi relativi alla tutela del nostro territorio e dei nostri risparmi. Purtroppo un serio problema di salute gli ha impedito di svolgere la sua attività, ma il Comitato della Cultura Civica ha voluto premiare la sua disponibilità. Le D.sse Nelly Mazzone e Silvia Taliente che nella loro attività di psicologhe hanno maturato la sensibilità verso la dipendenza dai giochi d’azzardo , una piaga che sempre più colpisce anche i nostri giovani . Le nostre due psicologhe hanno preparato un questionario che è stato dato in visone alla Direzione Didattica e potrà essere l’inizio di una attività di prevenzione verso questo problema sociale” proseguono i responsabili del progetto.

“E ancora il Dr. Giancarlo De Bernardi ed il Dr. Stefano De Palo del gruppo banca etica, che anche quest’anno hanno presentato ad alcune classi una relazione relativa agli acquisti ed ai risparmi etici e solidali. Il PROF.or Gabriello Castellazzi che quest’anno ha dato l’opportunità di seguire il suo ciclo di lezioni anche ai ragazzi dell’IPSIA, sviluppasdo il suo interessante programma relativo all’Area geografica del finalese ed il suo ambiente naturale. il Prof. or Castellazzi oltre alla sua decennale esperienza di insegnate ha anche abbinato le sue conoscenze che derivano dai suoi studi in biologia. L’ing. Franco Ripamonti, che oltre alle conoscenze tecniche derivate dai suoi studi ha proposto ai nostri ragazzi la sua profonda conoscenza della storia del nostro territorio. La passione dell’Ing. Ripamonti per la storia del finalese è tale da averlo portato ad organizzare interessanti escursioni sui siti che testimoniano ancora oggi la storia che si racconta” aggiungono dalla scuola.

“Dal Comitato della Cultura Civica si tiene a far notare come tutto ciò si è potuto realizzare grazie alla disponibilità e sensibilità della Direzione Didattica e del corpo docenti dell’Istituto, fattori che uniti alla passione dei nostri docenti volontari, ci fa sperare che questa bella esperienza abbia a continuare” concludono i promotori del progetto.