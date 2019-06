Hanno avuto termine a Piombino i Campionati italiani di nuoto in acque libere, con la rappresentativa della Liguria che ha conquistato la medaglia d’argento al Trofeo delle Regioni dietro solo alla Campania, ma davanti ad una rappresentativa di tutto rispetto qual’è quella del Veneto composta da atleti di assoluta caratura nel panorama natatorio nazionale. Una parte di questo successo vede il contributo della società Idea Sport di Albenga con il suo portacolori Andrea Filadelli e l’allenatore Renato Marchelli designato quale tecnico di riferimento della rappresentativa ligure insieme all’allenatore Alessio de Luca della società “Sturla” di Genova. Filadelli, dopo la conquista del titolo italiano Juniores nelle gare 10 e 5 km in acque libere, ha conquistato altra medaglia d’oro nella 5 km del Trofeo delle Regioni, salendo sul gradino più alto del podio anche nella staffetta 4 x 1250 insieme agli atleti Menchini – Mazzarri e Neri.

La trasferta in terra Toscana, durata un’intera settimana, si chiude quindi con un grande risultato per la società ingauni unica realtà dell’intero Ponente ligure a conoscere la convocazione di suoi atleti e tecnico nella rappresentativa regionale di nuoto in acque libere, con i quattro ori di Filadelli e la medaglia d’argento di Amelia Celiberti. Menzione speciale merita il lavoro dell’allenatore Renato Marchelli che si conferma tecnico di assoluta competenza ed energica passione, in grado di trasmettere ai suoi atleti tutta quella determinazione necessaria a conquistare i più importanti traguardi che in questo caso sono stati anche quelli dell’intera rappresentativa della Liguria.