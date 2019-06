Savona. Sostenibilità uguale futuro. Il Comune di Savona “che da anni avvalora questo binomio” ha partecipato stamattina al Festival della Sostenibilità promosso da ASviS, Comune di Genova, Regione Liguria, Anci, Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome organizzato a Palazzo Tursi sede del Comune di Genova.

L’ obiettivo dell’incontro, uno tra i tanti organizzati in tutta Italia, è stato quello di illustrare i progressi delle strategie regionali sostenute attraverso un bando del ministero dell’ambiente del 2018 e delle Agende metropolitane e urbane conseguenti alla carta di Bologna per l’ ambiente.

Foto 2 di 2



“Prosegue l’impegno da parte di questa amministrazione sui temi della sostenibilità – spiega il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio – Molti sono i progetti già concretizzati in tema di efficientamento energetico, salvaguardia del territorio, mobilità sostenibile che hanno permesso alla città di Savona di rappresentare le città italiane, insieme a Milano e Torino, alle Nazioni Unite a Ginevra in occasione del ‘Day of Cities’. Anche in quella prestigiosa sede abbiamo esposto le nostre azioni sulla sostenibilità, come già era accaduto nel 2018 presso l’Europarlamento a Bruxelles”.