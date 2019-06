Festeggiamenti e celebrazioni per San Pietro: iniziaitive e messa con il vescovo Calogero Marino

Savona/Rialto. Dal 27 al 30 giugno a Zinola tradizionali festeggiamenti in onore del patrono san Pietro. Organizzato dalla parrocchia di Santo Spirito e Concezione, il programma delle iniziative avrà il suo culmine sabato prossimo 29, con la celebrazione eucaristica alle ore 20.45, sulla passeggiata a mare presieduta dal vescovo Calogero Marino e animata dal Coro polifonico di Valleggia. La Messa sarà preceduta alle 20.15 dal concerto del gruppo bandistico Sant’Ambrogio di Legino, mentre dopo l’arrivo della statua di san Pietro sulla spiaggia, la benedizione del mare e dei caduti, la processione aux flambeaux si muoverà verso la chiesa per la benedizione eucaristica. Al mattino celebrazione eucaristica alle 10.30, mentre sarà sospesa quella del sabato alle 18.30.

Numerose, come sempre e come accennato, le iniziative correlate in programma durante le altre serate. Giovedì 27 alle 21 nella piazza dell’oratorio è in programma una esibizione del “Centro danza Savona” diretto da Alessandra Schirripa, mentre la sera successiva, venerdì 28, alle 20.30 inizieranno le “Sanpietriadi”, come ogni anno con giochi per bambini e ragazzi ispirati alle discipline olimpiche. Domenica 30 giugno, infine, alle 21 alla società “Fratellanza Zinolese” la Compagnia degli Instabili presenterà lo spettacolo “Un po’ di riposo”. Ogni sera verrà preparato un prodotto diverso: frittelle, pizza e altro; a ciò si aggiungerà la pesca di beneficenza. Importanti poi le occasioni in cui nell’ambito dell’organizzazione della festa emergeranno caratteristiche delle attività della parrocchia; tra queste le iniziative dell’Azione cattolica parrocchiale, che presenterà tramite uno stand apposito gli appuntamenti dell’associazione, come ad esempio il prossimo campo estivo, oltre al progetto annuale dei “giovanissimi”. In ultimo non va dimenticato il consueto invito rivolto a tutti gli abitanti del quartiere ad illuminare terrazze e balconi le sere del 28 e 29 giugno.

La parrocchia di san Pietro in via Untoria, per iniziare le celebrazioni patronali, ha organizzato per venerdì prossimo 28 giugno alle 21 un concerto di grande portata, non solo per il valore artistico – in programma brani di Vivaldi, Handel, Bruckner – ma per la sinergia creata dalle diverse associazioni coinvolte. “Sarà una serata importante che vedrà collaborare realtà musicali savonesi che già cooperano, i cori ad esempio sono stati tutti protagonisti di Cantare e portare la Croce, e che ormai da tempo sono ospitati nei locali di via Untoria pe r le loro prove” spiega il parroco padre Piergiorgio Ladone. Le realtà che parteciperanno al concerto sono infatti i cori “San Pietro”, “Anton Bruckner” e i due dell’accademia Teresiana ovvero il “Giuseppe Manzino” di Savona e l’ “Ino Minì” di Arenzano nonché la banda “Antonio Forzano”, diretti da Igor Barra. La festa liturgica per san Pietro si svolgerà poi sabato 29 giugno con alle 8.15 ufficio delle Letture e Lodi, alle 9 Messa, alle 17.30 Vespri e alle 18 Messa solenne celebrata da padre Raffaele Bruzzone.

Festa di san Pietro anche a Rialto, nell’entroterra finalese: domenica prossima 30 giugno Messa alle 17.30 con le cresime per i ragazzi della parrocchia e a seguire processione. Celebrazioni per l’apostolo anche a Stella san Martino: sempre nel pomeriggio di domenica 30 sarà celebrata la Messa in località Teglia con la processione animata dalla confraternita dell’Immacolata Concezione.