Festa per il Tennis Club Finale: è salvezza

Giornata in chiaroscuro per le squadre liguri impegnate nelle sfide di playoff e playout. Si è salvato il TC Finale che ha così costretto il Play Pisana al play out decisivo. Decisivi Biagio Gramaticopolo e Matteo Civarolo, che hanno centrato i punti dei loro singolari e dei loro due doppi. Il punto del 3-3 i due finalesi lo hanno portato a casa battendo 4/6 6/2 10-7 Matteoli e Peruzza, mentre nel match di spareggio Biagio e Matteo hanno regolato 7/5 6/2 Lipovsek e Novelli.

La squadra femminile del Park ha espugnato i campi dello Stampa Sporting per 3-1. Le gialloblù sono partite subito bene a Torino, in virtù delle vittorie in singolare di Valentine Confalonieri e Cristiana Ferrando. Ha alzato bandiera bianca solo Anita Bertoloni ma in doppio la coppia Ferrando e Parentini firmava il punto decisivo battendo 6/4 3/6 10-4 Chieppa e Camerano. Ora il Park se la vedrà con il Canottieri Aniene nella sfida andata e ritorno del 23 e 30 giugno.

Niente da fare invece per il Tc Genova femminile, battuto nella prima sfida di play off a Parma contro il Castellazzo. L’unico punto biancorosso lo ha conquistato Annalisa Bona, poi grande sfortuna per Deborah Ginocchio, che si è ritirata a causa di uno stiramento alla coscia nel terzo set sul 3/0 Leyria, e match sfuggito sul filo di lana a Denise Valente, superata 7/5 al terzo set dalla Nonnis.In doppio Nonnis e Leyria si sono imposte in una sfida molto equilibrata su Bona e Valente per 4/6 6/3 10-5.

Domenica prossima entreranno in scena anche il TC Santa Margherita maschile, impegnato nel play off e in attesa del vincitore fra TC Cagliari e Pharaon, e il Park maschile,che si giocherà la salvezza nella doppia sfida con la vincente fra TC Trani e Stampa Sporting.