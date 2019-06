Festa della Repubblica, Calleri: “Riporteremo le Frecce Tricolori ad Albenga”

Albenga. “Riporteremo le Frecce Tricolori ad Albenga”. A dichiararlo è Gerolamo Calleri, candidato sindaco ad Albenga sostenuto da Lega, lista civica Calleri Sindaco e AlbengaVince, che sceglie il 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, per farne annuncio.

“Uno spettacolo straordinario per la nostra città, reso possibile due volte grazie alla lungimiranza e all’intuito dei sindaci Mauro G. Zunino e Rosy Guarnieri, che riuscirono a portare sul nostro territorio la Pattuglia Acrobatica Nazionale, eccellenza italiana di cui andiamo orgogliosi e che negli ultimi anni abbiamo sentito anche un po’ albenganese, grazie alla presenza dell’ingauno Filippo Barbero. Ricordo il nostro lungomare e tutta Albenga gremiti di persone, provenienti da tutta Italia per assistere all’air show: nessuna altra manifestazione, negli anni, ha portato folle così grandi sul lungomare, che avrebbe fortemente bisogno di essere costantemente animato da iniziative ed eventi di qualità”.

“Un maxi evento, magari in ottica comprensoriale, per attirare tanti turisti ad Albenga e far lavorare le attività ricettive, commerciali e i locali, a conferma del nostro desiderio di rilanciare la città e far tornare Albenga protagonista, a livello comprensoriale, regionale e, perché no, anche nazionale”, conclude Gerolamo Calleri.