Festa dei Sentieri a Borgio, i giochi a Finale e i friscêu a Loano: una marea di eventi per il 2 Giugno in provincia

Provincia. Articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica fondata… sugli eventi. Non ce ne vogliano i costituzionalisti ma la solenne Festa della nostra Repubblica, che cade quest'anno di domenica, sarà un giorno di festa anche con gli eventi in giro nel territorio savonese di mare e di terra

Restando in tema, Savona rende omaggio a colui che a buon diritto può essere considerato il più illustre dei suoi “figli”: Sandro Pertini, il presidente più amato dagli italiani. Il museo a lui intitolato apre le sue porte in via eccezionale e offre la possibilità di visitare la preziosa collezione di opere d’arte donate alla città dallo stesso Pertini, che dialogheranno con le sue parole pronunciate durante i discorsi ufficiali e si trasformeranno in un “acchiappasogni” artistico in un laboratorio per i bambini.

Trascorrere qualche ora immersi nella rigogliosa macchia mediterranea ligure è di certo l’ideale per iniziare la calda stagione estiva. A Borgio Verezzi il 2 giugno non sarà infatti solo Festa della Repubblica ma anche Festa dei Sentieri con la possibilità di percorrere itinerari suggestivi per i biker, passeggiare a cavallo fra natura, storia e cultura e rimanere affascinati dalla bellezza delle famosissime Grotte.

Anche giocando si fa festa e lo sa bene Finale Ligure: qui infatti si ripete la spassosissima 24 Ore del Gioco con un sacco di divertenti attività ludiche, laboratori e spettacoli nelle principali piazze della località ponentina.

Se invece siete avvezzi a festeggiare intorno ad una tavola imbandita vi consigliamo di andare ad Alassio, dove si mangerà e si berrà in allegria alla Sagra dell’Oratorio “Don Bosco”, o alla “Frizzé e Mangia” di Loano, dove potrete fare incetta dei tipici friscêu liguri.

Savona. In occasione della Festa della Repubblica il Museo “Sandro Pertini e Renata Cuneo” propone domenica 2 giugno dalle 13:30 alle 17:30 una visita guidata e un laboratorio creativo dedicati al presidente più amato della storia d’Italia: Sandro Pertini.

Le opere della sua collezione d’arte, costituita da doni ufficiali, acquisti, omaggi di artisti e ammiratori e donate poi per sua volontà alla città, dialogheranno con le parole pronunciate dal presidente durante i discorsi ufficiali e nelle orazioni pubbliche, diventando le protagoniste della prima parte del pomeriggio proposto nel museo.

Le creazioni di grandi artisti contemporanei, tra i quali Renato Guttuso, Aligi Sassu, Giò Pomodoro, Francesco Messina, Giacomo Manzù e molti altri, sono testimonianza ed espressione, come le sempre vive parole di Pertini, di un secolo travagliato e denso di stravolgimenti. Al termine della visita a tema le stesse immagini e parole saranno trasformate in un “acchiappasogni” artistico grazie ad un laboratorio creativo presso le suggestive Cellette del Priamàr.

Borgio Verezzi. Fine settimana dedicato ai sentieri, all’outdoor e al benessere a cura del Gruppo Alpini in collaborazione con le associazioni locali e con il patrocinio del Comune: sabato 1 e domenica 2 giugno torna infatti la Festa dei Sentieri.

Lo scopo dell’iniziativa è valorizzare la rete di sentieri, collocata in una posizione strategica, tra il bacino finalese e la Val Maremola e in grado di offrire collegamenti e itinerari davvero suggestivi per i biker ma anche per passeggiate ed escursioni. Un insieme di natura, storia e cultura: saranno previsti anche sconti sul biglietto d’ingresso delle Grotte di Borgio Verezzi.

“L’evento vuole promuovere le nostre eccellenze locali: turismo sportivo e qualità della vita sono strettamente collegate, così come l’enogastronomia del nostro territorio – sottolinea il sindaco Renato Dacquino – Abbiamo voluto ripetere la manifestazione che ha avuto grosso successo lo scorso anno: sono convinto che Borgio Verezzi possa aumentare le presenze turistiche anche fuori stagione proprio grazie al filone dell’outdoor”.

Tante le attività in programma per la Festa dei Sentieri: clicca qui per scoprirle tutte.

Finale Ligure. In occasione della Giornata Mondiale del Gioco il Centro per la cultura ludica 0-99 Giocare lancia una grandiosa novità: la 24 Ore del Gioco, un programma ricco di attività interamente dedicate al gioco e destinate a tutte le fasce d’età. Sì perché è proprio questo il principio su cui si basa il servizio che la ludoteca si propone di offrire: l’incontro intergenerazionale attraverso il gioco e non solo.

Il gioco è il motore di questa manifestazione, il valore e il senso del servizio che il Centro per la cultura ludica 0-99 Giocare con professionalità, impegno, passione e dedizione si propone di diffondere. È importante che il gioco venga percepito quale strumento indispensabile nella formazione e nello sviluppo cognitivo affettivo dell’individuo, un efficace collante relazionale e sociale, spesso sottovalutato dall’opinione comune.

Promuovendo la cultura del gioco e il diritto al gioco la ludoteca lavora ormai da anni sul territorio con un servizio gestito dal Consorzio Sociale Il Sestante e che da quest’anno si rivolge non solo a bambini e adolescenti ma anche agli anziani per un incontro intergenerazionale assolutamente innovativo. Il programma prevede attività ludiche, laboratori e spettacoli nelle principali piazze tra sabato 1 e domenica 2 giugno.

Fino a domenica 2 giugno ad Alassio vi aspetta la settima edizione della Sagra dell’Oratorio “Don Bosco”.

Oltre al ricco menù, molto apprezzato negli anni scorsi (tagliatelle fresche al sugo di cinghiale, penne allo scoglio, carne e pesce alla griglia, coniglio alla ligure, trippa), quest’anno ci sono grandi novità e nuovi piatti: trofie al pesto, insalata ‘de purpu’ e frittura di totani.

Ad accogliervi e a servirvi ai tavoli troverete i volenterosi giovani della scuola e dell’oratorio, che guidati dagli animatori e dai volontari più grandi si fanno “missione” per voi per condividere questo momento di festa.

Loano. Sabato 1 e domenica 2 giugno torna “Frizzé e Mangia”, iniziativa gastronomica a cura dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune.

Sul lungomare Garrassini Garbarino, nei pressi della Casetta dei Lavoratori del Mare, si potranno degustare i friscêu, le tipiche frittelle liguri dolci o salate.

Un appuntamento imperdibile per chi ama i piaceri del palato! Gli stand resteranno aperti dalle ore 11:30 alle ore 22:30.

Quiliano. Domenica 2 giugno presso l’Oratorio San Sebastiano di Valleggia si tiene il 43esimo Raduno delle Confraternite della Diocesi di Savona Noli. L’appuntamento si svolge ogni anno presso una confraternita diversa ed è promosso dal Priorato Diocesano delle Confraternite.

Quest’anno il tema è “Verso l’alto – Il carisma delle confraternite in una Chiesa sinodale” con un riferimento particolare al beato Pier Giorgio Frassati, patrono delle confraternite italiane e il cui culto è radicato anche nella Chiesa savonese. Sarà una festa “di famiglia” per le confraternite ma sono invitati a partecipare tutti i fedeli e quanti vorranno conoscere di più la realtà di questi sodalizi che da secoli svolgono un’importante servizio sul territorio.

Dopo il ricevimento delle rappresentanze alle ore 14:30, l’incontro del vescovo Calogero Marino con i confratelli e le consorelle, alle 15, costituirà il cuore del raduno con la preghiera condivisa e le testimonianze. Seguiranno dalle 16:30 i Vespri, la processione con i crocifissi, la benedizione eucaristica e la consegna degli attestati di partecipazione.