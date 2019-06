Far mangiare le verdure ai bambini: la sfida delle mamme (e delle mense scolastiche)

Le verdure fanno bene. Le mamme e le dietiste che seguono i menù delle refezioni scolastiche lo sanno, ma i bambini – soprattutto in tenera età – ancora no. Anzi, molti di loro le odiano, le verdure. E guai a presentargliele nel piatto. Inizia così, con fantasia e determinazione, una battaglia quotidiana per fargliele mangiare. In questa nuova puntata di “Penne al pesto” scopriremo gli escamotage e i trucchetti “del mestiere” utilizzati a casa e nelle mense scolastiche per nascondere nelle portate i poco amati ortaggi.

Nelle mense scolastiche savonesi gestiste da CAMST, per esempio, i bambini più restii vengono invogliati a mangiare le verdure anche grazie alla proposta di piatti vari e colorati. A casa, poi, si possono creare portate dalle forme fantasiose: un’ottima soluzione per stimolare l’appetito e la curiosità dei ragazzi. E allora largo alla creatività, con carote e zucchine a forma di cuoricino oppure di qualche simpatico animaletto.

Il sapore, inoltre, incide notevolmente sull’accettazione delle verdure da parte dei bambini. Da questo punto di vista, in particolare, le mense rappresentano una preziosa scuola di trial and error. Se una determinata portata non viene apprezzata – magari perché cucinata in un certo modo – sarà sufficiente provare a cucinarla diversamente (evitando le fritture, ovviamente).

Vale per i bambini, vale per gli adulti: quando conosciamo la provenienza del prodotto che portiamo a tavola, ci fidiamo di più. È così anche per le verdure. Se un bambino imparare a conoscerle, familiarizzando con la loro origine, sarà più incline a mangiarle. In questo senso, quindi, un’attività molto positiva potrebbe essere quella di coltivare un orticello insieme ai propri bambini. E se non potete dare sfogo al vostro pollice verde per mancanza di spazio o di tempo, potete sempre portare il bambino a fare la spesa con voi, scegliendo insieme a lui le verdure che cucinerete per il vostro pranzo o per la vostra cena. Coinvolgimento. Ecco un’altra parola d’ordine in questa sfida quotidiana.

Vincere la diffidenza dei bambini nei confronti della verdure non è semplice, ma con un po’ sana insistenza – e qualche accorgimento – si possono ottenere dei risultati positivi.

“Penne al pesto” è il magazine di IVG.it che ogni mercoledì affronta la discussa tematica delle mense scolastiche (savonesi). Raccoglieremo i consigli di professionisti con competenze nel settore della nutrizione ma anche testimonianze di chi, a vario titolo, vive quotidianamente il mondo delle mense scolastiche, offrendo di volta in volta spunti e punti di vista su temi sempre diversi. Infine, in piena sintonia con lo spirito che da sempre contraddistingue il “Vostro” giornale, sarà dato risalto anche alle esperienze dei lettori/genitori: potete scriverci a pennealpesto@ivg.it.