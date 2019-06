Facebook e business: Lia e Mattia Fiorin a Roma per incontrare Sheryl Sandberg, la vice di Mark Zuckerberg

Albenga. C’erano anche Mattia e Lia Fiorin (titolari di Fiorin Arredamenti di Albenga) tra gli imprenditori italiani che, ieri, hanno incontrato Sheryl Sandberg, ex capo dello staff del segretario del tesoro del presidente Usa Bill Clinton e ora direttrice operativa di Facebook.

Durante la sua trasferta a Roma, Sheryl Sandberg ha voluto incontrare alcune aziende del nostro paese che hanno puntato fortemente sul social network di Mark Zuckerberg e sulle piattaforme digitali per ampliare e diversificare il loro business. A rappresentare il savonese c’erano Lia e Mattia Fiorin.

“Siamo molto emozionati di poter ricevere questo riconoscimento, incontrare Sheryl è stato un grande onore – dice Mattia Fiorin – Siamo stati tra i primi nel nostro settore ad utilizzare le piattaforme digitali per raccontare la nostra storia. Siamo molto orgogliosi di poter rappresentare la nostra provincia e poter mostrare che le eccellenze non si trovano solo nelle grandi città, che l’Italia è fatta di tante piccole realtà, molto spesso di famiglia, che ci tengono veramente a fare al meglio il proprio lavoro e si tengono sempre alla avanguardia”.

“Alfredo e Roberto sarebbero veramente fieri di questo risultato” dice Lia Fiorin.

“Vogliamo dare un messaggio a tutte le donne che portano avanti la loro impresa, che non sono sole e il loro contributo è importante, senza mia madre non sarebbe stato possibile continuare. Speriamo un giorno di poter rivedere Sheryl, visto i tanti progetti che abbiamo in mente sempre nel campo del digitale e ci auguriamo che altri progetti, come la stessa IVG, eccellenza unica nel panorama dei media europei possa avere il riconoscimento che merita”, chiosa Mattia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sheryl Sandberg (@sherylsandberg) in data: 26 Giu 2019 alle ore 1:30 PDT

E al termine degli incontri, Sheryl Sandberg ha commentato (ovviamente tramite Facebook): “Ho trovato grande ispirazione da tutte le persone che ho incontrato e che sono state capaci di trasformare i loro sogni in realtà. Grazie Facebook perché ci permette di rendere tutto questo possibile”.