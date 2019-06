Andora. Evoluzioni spettacolari e escursione nell’entroterra per i 24 equipaggi partecipanti al Raduno W4D promotion che si è svolto oggi ad Andora.

La carovana di fuoristrada ha percorso un itinerario nell’entroterra fino a Testico, Ginestro, Stellanello ed effettuato spettacolari prove libere di abilità nello spazio di via Risorgimento.

Spettacolo per gli appassionati e per i curiosi seguito dal consigliere Patrizia Lanfredi che si è complimentata per le acrobazie realizzate.