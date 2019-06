Eventi e processione religiosa, ecco il programma di chiusura delle strade nel weekend

Provincia. Sospensione temporanea della circolazione in entrambi i sensi di marcia, sulla SP. n. 29 dir B “del Colle di Cadibona”, per lo svolgimento della manifestazione denominata “8° Palio della Tira, 3° Festival della Passerella” in programma domani, sabato 15 giugno.

E’ disposta la sospensione della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia tra le progressive Km 122+100 – Km 122+400 (area di intersezione con la S.P. n. 542 “di Pontinvrea”), nel centro abitato del Comune, per lo svolgimento della manifestazione, dalle ore 20.00 alle ore 21.00 circa.

Sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo il giorno 16 giugno in entrambi i sensi di marcia durante il passaggio dei concorrenti per tutto il percorso della competizione sopraindicata compreso nell’ambito della provincia di Savona. E’ il provvedimento adottato per la manifestazione “Gran Fondo Alpi Liguri”, con partenza da Carcare alle ore 10.30 circa ed arrivo a Carcare alle ore 13.00 circa. Il percorso di gara interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Altare, Bormida, Calizzano, Carcare, Magliolo, Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Plodio e Rialto. La chiusura della viabilità riguarda due ore o comunque fino a cessate esigenze – cessate esigenze che saranno indicate dal passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara ciclistica” – dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione: è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata); è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata); è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione; è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

E ancora: sospensione temporanea della circolazione in entrambi i sensi di marcia, sulla S.P. n. 44 “Balestrino-Castelvecchio di Rocca Barbena”, in occasione della processione religiosa, in programma domenica 16 giugno dalle ore 18.00 alle ore 18.30 circa. E’ disposta la sospensione della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia, lungo la strada provinciale che collega la Chiesa Parrocchiale di Vecersio al Santuario di Sant’Antonio.