Esami di cintura e stage estivi per gli atleti del Karate Club Savona

Savona. Sabato 15 giugno si sono svolti gli esami di cintura per tutti gli atleti del Karate Club Savona nel palazzetto dello sport di Carcare per gli atleti nati dal 2003 al 2014; una menzione particolare va fatta per Caleffi Alessio, Genta Jacopo, Musso Roberta e Rossello Francesca, che hanno superato brillantemente l’esame per la cintura Marrone/Nera.

Ecco tutte le altre nuove cinture:

Viola: Reineri Olimpia, Ruffino Lorenzo, Serra Filippo.

Gialle: Carozzo Anastasia, Cavallaro Nicole, Cersosimo Sara, Del Prato Alessia, Del Prato Giorgia, Muldakay Erti, Veirana Paolo.

Arancio: Badano Maila, Bruzzone Vittorio, Debenedetti Andrea, Marenco Maya, Pasquale Sofia, Ventura Melissa.

Verde: Acquarone Elisabetta, De Micheli Valentina, Marenda Isabel Victoria, Rovere Lisa.

Blu: Astengo Matteo, Barcellona Daniele, Benerecetti Linda, Borini Arianna, Domi Saimon, Ferro Filippo, Galati Vittoria, Manca Perotti Beatrice, Nolesio Sofia, Pugliaro Irma, Zamagni Mattia.

Marrone: Albamonte Giorgia, Bobeica Dennis Stefan, Ferrari Lorenzo, Fiume Matilde, Giordani Paola.

Il maestro Zucconi, durante la manifestazione, ha sorpreso tutti con un fuori programma consegnando a Carlini Raffaella il diploma di maestro Csen.

Sono stati consegnati come di consueto le cinture ed i diplomi a chi ha conseguito la cintura intera e i volantini per lo stage di Osiglia: tre giorni di sport e divertimento per i quali i maestri aspetteranno tutti coloro che avranno il desiderio di partecipare.

Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 luglio infatti si svolgerà la 16ª edizione dello stage di karate, presso il lago di Osiglia, appuntamento annuale che richiama tutti gli atleti del Karate Club Savona, dai più piccoli ai più grandi per un weekend di aggregazione e di sport all’aria aperta. Lo stage prevede attività di karate, di tiro con l’arco e probabilmente canoa, intervallati da momenti di relax durante i quali si potrà fare il bagno nel lago e montare le tende per chi decide di passare le notti in campeggio con amici e parenti.

Nel frattempo si svolge l’Eurocamp Karate a Cesenatico, evento da anni nel calendario della Fijlkam che impegnerà i ragazzi dal 16 al 29 giugno. Per il Karate Club Savona quest’anno saranno presenti 19 atleti divisi in due settimane, più Genta Micol che parteciperà ad entrambe le settimane come ospite d’onore.

Prima settimana di camp (dal 16 giugno al 22 giugno): Benerecetti Linda (2008), Brignone Diego (2010), Brignone Giorgia (2006), Brignone Luca (2010), Fiume Matilde (2008), Galati Vittoria Giorgia (2010), Musso Roberta (2009), Pugliaro Irma (2008), Rossello Francesca (2008).

Seconda settimana di camp (dal 23 giugno al 29 giugno): Caleffi Alessio (2004), Ferrari Nicolò (2005), Genta Jacopo (2008), Lorenzetti Tommaso (2004), Magnani Riccardo (2007), Manca Perotti Beatrice (2006), Odello Andrea (2007), Pica Gian Lorenzo (2006), Polerà Marco (2004).

Dall’1 luglio si terrà ad Umag, in Croazia, il WKF Youth Training Camp, con relativa competizione mondiale a chiusura dell’evento, la Coppa del Mondo giovanile, manifestazione che nel kumite individuale è valevole per le qualificazioni alle prossime Olimpiadi Giovanili (Yog) in programma nel 2022.

Saranno presenti dieci atleti del Karate Club Savona: Albamonte Giorgia (U14 kg +47), Brignone Giorgia (U14 kg 42), Ferrero Francesca (CA kg +54), Genta Jacopo (U12 kg 35), Genta Micol (U14 kg 42), Giordani Paola (U14 kg +47), Lorenzetti Tommaso (U14 kg 40), Odello Andrea (U12 kg 40), Pugliaro Irma (U12 kg 40), Rossello Francesca (U12 kg 40).

Venerdì 12 luglio altri dodici atleti del Karate Club Savona saranno presenti a Cittiglio allo stage di Vincenzo Figuccio (direttore tecnico del gruppo Sportivo Carabinieri e tecnico della Nazionale italiana di karate) per passare una giornata in montagna in compagnia di tanti ragazzi che come loro fanno del karate non solo uno sport ma una vera e propria passione: Campo Arianna (2010), Benerecetti Linda (2008), Di Murro Pietro (2008), Domi Saimon (2008), Fiume Matilde (2008), Galati Vittoria (2010), Genta Jacopo (2008), Marenco Maya (2010), Nolesio Sofia (2010), Pugliaro Irma (2008), Rossello Francesca (2008), Zamagni Mattia (2008).

A conferma del continuo buon lavoro dei maestri Fassio, Quaglia e Zucconi, è arrivata a Savona nuovamente la notizia che tre atleti del Karate Club Savona sono stati convocati per partecipare al raduno della Nazionale giovanile in programma ad Ostia Lido (Roma) dal 12 al 14 luglio.

Gli atleti Ferrero Francesca (2004, CA +54kg), Genta Micol (2006, U14 42kg) e Lorenzetti Tommaso (2004, CA 52kg), grazie ai risultati conseguiti nei vari campionati italiani di categoria e alle gare del ranking Fijlkam, hanno ottenuto il diritto di poter partecipare al raduno durante il quale saranno scelti gli atleti che, con i colori della Nazionale italiana, parteciperanno alle gare programmate dalla Federazione nei prossimi mesi. Per Tommaso, Francesca e Micol si tratta ormai della quarta convocazione in pochi mesi a testimonianza del grande periodo di forma di questi tre giovani savonesi.