Enduro a Bardineto: Giacomo Dodino fa sua la seconda tappa del circuito Monti Savonesi

Bardineto. Domenica 23 giugno, a Bardineto, si è svolta la seconda tappa del circuito di Enduro di mountain bike Monti Savonesi.

Tre prove speciali per circa 21 chilometri di gara in un percorso molto suggestivo. Al via c’erano circa cento partenti.

Si è aggiudicato la gara il pietrese Giacomo Dodino, con un tempo di 10’10”, secondo Giovanni D’Aroma in 10’15”, terzo Matteo Carrubba in 10’20”.

“I sentieri qui a Bardineto sono davvero stupendi e tutto il contesto è stato molto bello, ci siamo divertiti!” ha commentato Giacomo Dodino al termine della gara.

La prossima settimana Giacomo sarà a Canazei per disputare la quarta tappa del mondiale di Enduro EWS.