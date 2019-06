Emergenza caldo, Spotorno in prima linea con pieghevoli informativi e servizi di primo soccorso

Spotorno. Anche per l’estate 2019 il Comune di Spotorno promuove una serie di azioni finalizzate alla prevenzione e al controllo di situazioni di disagio e di rischio per le condizioni di salute, rivolte in particolare alla popolazione anziana del nostro territorio, eventualmente determinate ed amplificate da condizioni climatiche caratterizzate da ondate di calore.

E’ stato redatto un pieghevole dai servizi sociali territoriali del Comune di Spotorno che offre informazioni sui servizi socio-sanitari e di volontariato presenti sul territorio. Il pieghevole è in distribuzione presso il punto di informazione turistica, al centro anziani del Parco Monticello, presso la sede della croce bianca, sede comunale e servizi sociali di viale Europa.

Illustra i servizi istituiti al fine di garantire alla popolazione interventi più tempestivi per affrontare eventuali emergenze e fronteggiare il caldo estivo e contiene numeri telefonici utili a cui rivolgersi in caso di necessità.

Il Comune ricorda in particolare che è attivo il servizio di primo soccorso estivo per assistenza medica ambulatoriale fino al 15 settembre 2019 presso i locali situati in Viale Europa, 3B (sede ASL2 savonese) a Spotorno, nei giorni sabato – domenica e 15 agosto 2019 dalle ore 14.00 alle ore 20.00. Il servizio è gratuito.