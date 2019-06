Emergenza caldo, le azioni preventive del distretto sociale: c’è anche l’app per smartphone

Provincia. Anche per l’estate 2019 il Distretto Sociale n. 7 Savonese promuove una serie di azioni finalizzate alla prevenzione e al controllo di situazioni di disagio e di rischio per le condizioni di salute, rivolte in particolare alla popolazione anziana del nostro territorio, eventualmente determinate ed amplificate da condizioni climatiche caratterizzate da ondate di calore.

Gli interventi si inseriscono in un progetto generale fondato sul principio di continuità assistenziale e di cura, finalizzato ad intercettare preventivamente le condizioni di rischio e/o bisogno mediante un servizio sociosanitario a bassa soglia, coordinato dai Distretti, in collaborazione funzionale con l’Associazione Temporanea di Scopo Distrettuale, gli Ambiti Territoriali Sociali, le risorse della solidarietà sociale del territorio, quali associazioni di volontariato, buon vicinato e sportelli delle organizzazioni sindacali e il Dipartimento Cure Primarie ed Attività Distrettuali dell’Asl n. 2 Savonese.

Tali azioni si inseriscono nel sistema nazionale di previsione/allerta delle ondate di calore sulla salute promosso dal Ministero della salute, d’intesa con il Centro per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM), denominato Heat Health Watch Warning System (HHWWS).

Le azioni promosse sono le seguenti:

Call Center al numero verde gratuito 800 99 59 88, attivo tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con funzioni di orientamento ai servizi, ascolto, assistenza a distanza.

Attivazione sul territorio distrettuale dei Custodi Sociosanitari (operatori con compiti di monitoraggio ed osservazione quotidiana delle persone a rischio). I Custodi si occuperanno dei casi segnalati per il nostro territorio e il monitoraggio telefonico e/o le visite domiciliari saranno effettuate sulla base del Piano Individualizzato di Assistenza predisposto dai servizi sociali.

Possibilità di conoscere, per ogni specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche che possono avere un impatto significativo sulla salute delle categorie più esposte, mediante accesso ai bollettini giornalieri, prodotto dal Sistema nazionale di previsione e allarme, disponibili a questo link.

E’ anche possibile scaricare gratuitamente la APP “Caldo e Salute” da Apple Store e Play Store nel periodo dal 13 maggio al 13/09/2019 che fornirà:

– una sintesi grafica dei livelli di rischio e del bollettino della città di Genova presa a riferimento per la regione Liguria;

– le raccomandazioni per la prevenzione rivolte alla popolazione e ai sottogruppi a maggior rischio;

– un link per scaricare il materiale informativo pubblicato sul portale ministeriale.

Le segnalazioni per l’attivazione del servizio dei custodi sociosanitari possono essere presentate dai servizi sociali territoriali, dai medici di medicina generale e dalle associazioni di volontariato.

Per stabilire il Piano Individualizzato di Assistenza i servizi sociali compilano una scheda di valutazione che determina, sulla base di una serie di caratteristiche personali e socio-ambientali, il numero di accessi settimanali e/o contatti telefonici e la tipologia di prestazione (intervento del volontariato, custode sociosanitario, entrambi).

Per ulteriori informazioni è possibile prendere contatti con il Distretto Sociale n. 7 Savonese, Via Quarda Inferiore n. 4 a Savona, Tel. 019/83105533, Fax 019/83105021; mail: segreteria.tecnica@comune.savona.