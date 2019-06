Agg. ore 17.55: Secondo le ultime informazioni, i velivoli avvistati oggi sono mezzi inglesi. La formazione è partita dalla Spagna in direzione della Croazia.

Si tratta di grossi Boeing Ch 47 “Chinook” a doppio rotore e di più piccoli e moderni AgustaWestland AW159 “Lynx Wildcat”. Il primo tipo di elicottero è dedicato al trasporto uomini e materiale, il secondo è un multiruolo.

di 4 Galleria fotografica Elicotteri militari sopra il savonese







Durante il tragitto i mezzi hanno fatto tappa all’aeroporto Panero di Villanova di Albenga per rifornimento carburante, mentre altri hanno fatto scalo al “Cristoforo Colombo” di Genova.

Provincia. Ha destato la curiosità di molte persone la presenza di alcuni elicotteri militari nei cieli sopra il savonese.

Incuriositi dal rumore e dal numero di velivoli, in tantissimi hanno alzato il naso “all’insù” per cercare di capire cosa stesse succedendo e, soprattutto, di quali elicotteri potesse trattarsi.

Le immagini catturate ed inviate da alcuni lettori di IVG alla nostra redazione purtroppo non permettono di fare luce con certezza sui modelli in manovra questa mattina e poi ancora questo pomeriggio sopra il nostro territorio.

Dai video e dalle fotografie, però, è possibile identificare due tipi di elicotteri: alcuni con due rotori ed altri a rotore singolo. Ipotizzando che si tratti di mezzi della Aves (Aviazione dell’Esercito), per quanto riguarda i primi potrebbe trattarsi di Boeing CH-47 Chinook, mezzi da trasporto di grosse dimensioni. Per quanto riguarda i secondi, invece, il ventaglio si amplia ulteriormente (A-129, A-109, AB-205, AB-206, AB-212, AB-412 e NH90) e quindi non consente di fare valutazioni attendibili.

Anzi, invitiamo i lettori di IVG.it appassionati di questo genere di argomenti a darci la loro opinione in merito.