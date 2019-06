El Shaarawy verso la Cina: un contratto faraonico per il savonese

Savona. Alcuni giorni fa, come ogni anno, era tornato al Ruffinengo, campo sul quale ha mosso i primi passi con il Legino 1910, per premiare i giovani protagonisti del Trofeo Nando Cogno.

Ben presto, Stephan Kareem El Shaarawy potrebbe volare in Cina. L’attaccante savonese, 26enne, pare vicino ad abbandonare la Roma, società nella quale era giunto nell’estate del 2016, in cui ha militato per tre stagioni e con la quale è sotto contratto fino al giugno 2020.

Il Faraone, infatti, ha ricevuto un’offerta notevole da parte dello Shanghai Shenhua, che ha messo sul piatto un maxi contratto da 13 milioni di euro netti all’anno per le prossime tre stagioni. Alla Roma andrebbero 18 milioni di euro, ben 15 in più di quelli che sborsò per averlo.

A volere El Shaarawy con la maglia dello Shanghai Shenhua sarebbe il tecnico Enrique Sànchez Flores, da sei mesi alla guida del team cinese, che avrebbe chiesto espressamente il giocatore ai munifici dirigenti del club che vanta quattro titoli nazionali e nel 2019 punta a strappare il titolo ai concittadini dello Shanghai SIPG.