“Ecologia interiore” ed estetica della vita, come non dipendere dal meteo

L’estate quest’anno arriva con una certa timidezza. Dopo un inverno con temperature primaverili, ecco che quando la voglia di luce e di sole è ai massimi livelli, piove.

Per fortuna si recupera velocemente e, appena spunta un raggio di sole, c’è caldo e il mare a due passi da casa ci fa tornare il buonumore.

Ma siccome non siamo ancora attrezzati per decidere il meteo, ed è normale avere giorni di pioggia, vento e cielo cupo, per evitare picchi di malumore, l’ideale è avere “il sole dentro”, per citare Pino Daniele.

Essere naturalmente predisposti al buonumore e alla positività aiuta. Tanto.

Ecco, parliamo di buonumore, di ”ecologia interiore”. Sapete di cosa si tratta?

È un lavoro di perfezionamento dell’io che si potrebbe definire spirituale, secondo Dominique Loreau.

Pensieri negativi e dispregiativi sono stressanti, imbruttiscono le persone e il mondo.

Bisognerebbe trovare la forza di eliminarli sostituendoli con atteggiamenti positivi, che migliorano la visione della vita.

Certo non è facile essere ottimisti e guardare al futuro con gli occhi della serenità, ma posso dire, secondo la mia personale esperienza, che la lente attraverso la quale guardiamo il mondo fa tanto, fa la differenza.

Alle violenza e alle bruttezze di cui ogni giorno veniamo informati e che ci inquinano l’anima, rispondiamo con la bellezza: l’arte, la conoscenza, la ricerca del benessere, della pace e dell’amore.

Più siamo in pace interiormente e più sarà facile portare miglioramento alla nostra vita e dirigerla verso l’elevazione spirituale.

Trascorro la maggior parte del mio tempo in casa, visto che ospita anche il mio piccolo ufficio, e quando arrivano i fine settimana o le serate libere e piove o c’è brutto tempo, mi trasferisco nella zona più rilassante: quella del divano e della libreria.

Lì ci sono parecchie cose che amo e che mi fanno stare bene, al di là del sole o della pioggia, cose che mi aiutano a purificare la mente, a rilassarmi e a nutrire l’anima: libri, riviste , i miei mille quaderni dove annoto cose belle che leggo e pensieri.

Tutto ciò che leggiamo entra a far parte della nostra consapevolezza e in meno di un pomeriggio possiamo interiorizzare lavori per cui l’autore ha impiegato molto tempo, anche anni di ricerche e studi.

Leggere nella tranquillità, senza distrazioni e ogni tanto soffermarsi a riflettere … leggere è un modo per fare “ecologia interiore”, per crescere, migliorarsi e vivere mille vite.

I libri sono opere preziose, molto più dei diamanti, e per questo vanno custoditi con cura, attenzione e rispetto.

Girovagando per Savona, sempre alla ricerca di idee e spunti, in uno showroom di arredamento ho visto una libreria composta da tanti quadrati che trovo bellissima, adattabile ad ogni stile. L’ho amata subito per la linearità delle sue forme e per la componibilità.

Una libreria ideale per collezionare i nostri amati libri, anche perché sono protetti dal vetro.

Visibili e al sicuro.

Il rapporto di due o tre quadrati si può ripetere più e più volte, inserendosi così nello spazio domestico come elemento architettonico di stile: elegante e senza tempo. E poi la palette di colori: sposa ogni preferenza, il bianco, il naturale e tutte le nuance che possiamo immaginare.

Sto parlando di una delle librerie più famose al mondo, fiore all’occhiello del Made in Italy: Book, disegnata da Titti Fabiani nel 1969.

Subito apprezzata da mostri sacri del design italiano, sbarca a New York, dove ne parlerà anche il New York Times. Non solo: Woody Allen la sceglierà in versione total white per arredare la casa dell’intellettuale protagonista del film “Manhattan”.

Una libreria con cinquant’anni di storia e di sfumature che la rendono perfetta nella sua semplicità.

Come disse Piera Peroni, fondatrice di “Abitare”, Book è una libreria per oggi, per domani, per sempre.

Non rattristiamoci se c’è brutto tempo. Nutriamoci e circondiamoci di cose belle, pesiamo positivo, abbracciamo le persone che amiamo: l’estetica della vita va costruita giorno dopo giorno e non può dipendere dal meteo #ilbellocisalverà

Grazie ad Arredamenti Boagno Savona e IFT Design per la foto

