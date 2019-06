Ecco quanto rende il mattone, il savonese al terzo posto in Liguria per bilocali e trilocali

Liguria. Un rendimento annuo lordo inferiore rispetto alle province di Genova e Imperia, superiore solo a quello di La Spezia: per un bilocale siamo al 4,5%, mentre per un trilocale al 4,3%. Questi i dati savonesi relativi al primo semestre del 2018, elaborati dal Centro Studi di Tecnocasa per la Liguria (il rendimento annuo lordo di un immobile in locazione è il rapporto tra i canoni di locazione annui (cioè la somma delle 12 mensilità) e il capitale investito per l’acquisto dell’immobile).

Nel territorio ligure il rendimento migliore si registra proprio nell’imperiese: per un bilocale 5,5%, mentre per un trilocale il 5,6%.

Secondo Tecnocasa, in questo momento il mercato immobiliare è appetibile per chi volesse investire: le quotazioni si sono ormai stabilizzate (anche se, in alcune grandi città, sono in ripresa) ed i canoni di locazione sono in aumento.

“Questo ha determinato rendimenti annui lordi intorno al 4,9%, decisamente appetibili per gli investitori che hanno rappresentato una fetta pari al 18,4% del totale delle compravendite realizzate dalle agenzie affiliate al Gruppo Tecnocasa”.