Eccellenza, Vado: un punto sul campo della Superba

Vado Ligure. Nel penultimo turno del campionato di Eccellenza, pareggio 1 a 1 a Genova tra Superba e Vado. Rare occasioni da rete e partita che termina con un pari che sta un po’ stretto alle rossoblù, vista la buona prestazione nonostante la rosa ristretta a disposizione di mister Galliano.

Tanta grinta e buone giocate per il Vado, ma sono le padrone di casa a portarsi in vantaggio al 9° con Pappalardo. Le rossoblù non demordono ed al 32° Levratto, con un ottimo inserimento su una punizione calciata da Papa, infila Bandini riportando il risultato in parità. Termina 1 a 1 la prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo il Vado va vicinissimo al vantaggio alla mezz’ora con un contropiede della giovanissima Aurora Minazzo (classe 2005), ma la sfera si ferma sul palo e poi la difesa avversaria spazza dalla riga di porta.

Il Vado ha schierato Parodi, Papa, Bernat, Viola, Salvo, Francese, Di Crescenzo, Danese, Minazzo, Bonifacino, Levratto, Viglietti, Davanzo, Fracchia.

Domenica 2 giugno sono scese in campo a Genova anche le Pulcine del Vado per il Torneo Modenesi, riservato alla categoria Under 12 femminile, organizzato dalla società Rivarolese. Ancora una volta complimenti a tutte le piccole calciatrici rossoblù per l’impegno dimostrato.