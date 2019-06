E’ sempre il momento giusto per una poesia

Amo le poesie, da sempre.

Penso ci sia qualcosa di magico nel saper rappresentare così bene con le parole uno stato d’animo, un concetto, un’immagine.

E quando leggi una poesia che, anche solo per un secondo, ti permette di rilassare la mente, credo che il poeta sia riuscito nel suo intento.

Quindi eccola qui, senza un motivo preciso, in questa giornata di fine giugno.

E, mi raccomando: quando siete felici, fateci sempre sempre sempre caso.

Seduta che scrivevi concentrata – Guido Catalano (http://www.guidocatalano.it/?p=2717)

E ieri poi

che son venuto al nostro appuntamento

quando ti ho vista dietro la vetrina

seduta che scrivevi concentrata

in quel locale con le vetrine grandi

mi è venuto un pensiero

ho pensato

ecco

ecco guarda che momento perfetto

e guarda come me ne sto accorgendo

proprio mentre accade

mi sto accorgendo della perfezione

nel momento esatto in cui

la perfezione si compie

ho pensato

io che la guardo

attraverso questa grande finestra

e lei che non si è accorta ancora

tutta concentrata a scrivere

con il sole che l’accarezza attraverso il vetro

che tra poco si accorgerà di me

si volterà

mi guarderà sorridendo

e mi inviterà ad entrare

ma io le dirò mimando

che no

che voglio stare qui fuori

a guardarla ancora

e lei riderà

oh se riderà

e lasciala ridere perché

poi staremo così per alcuni secondi

a parlarci senza sentirci

attraverso il vetro spesso

a fare le facce

a fare i sorrisi

i gesti.

E mi è venuto

questo pensiero

che d’ora in poi

da ieri in poi

ho pensato

questa vetrina

questo luogo

questo angolo della città

questa strada senza auto

ogni volta che passerò di qui

mi ricorderà

questo momento di contentezza

probabilmente per il resto

della mia vita

nella buona e nella cattiva sorte

cioè a dire

ho pensato

pensa tu se tra noi

andasse tutto in vacca

se tu un giorno mi dicessi

un giorno d’inverno

di vento freddo

di neve

di lupi magri

di smog

di ghiaccio

di carri armati

di bombardamenti

mi dicessi

no, addio, scusa ma devo andare addio scusa vado

dove?

via nel vento ghiacciato addio

ma per sempre nei lupi?

sì, cioè scusa addio ciao cioè vado addio scusa cioè ciao

ma come cioè ciao?

sì, mi dispiace addio ma non ci possiamo più baciare per l’eternità del mondo.

Ecco

io ho fatto questo pensiero

mica un bel pensiero

un pensiero onesto, magari

neutro, forse

un pensiero di realismo amoroso moderno

un pensiero di merda.

Comunque

poi ho pensato

che a lato di questa vetrina

noi dovremmo chiedere al sindaco

dovremmo chiedergli al signor sindaco

di apporre una targa

a latere

a spese del comune

la immagino di marmo

la targa a latere

una targa di marmo con su scritto:

“Qui

un giorno di inizio primavera

un uomo ed una donna

ebbero a vivere un momento

di grande felicità

di felice semplice perfezione

attraverso una vetrina

e la città tutta vuole

con questa targa a latere

testimoniare

questo momento di grande felicità

di una donna e di un uomo

un giorno di inizio primavera

a futura memoria

e ad uso e consumo

delle nuove generazioni di cittadini

e nella speranza di un mondo migliore

se non migliore, almeno un mondo

amen.”

E tutto ciò accadeva ieri

che son venuto al nostro appuntamento

uno dei primi giorni della primavera

quando ti ho vista dietro la vetrina

seduta che scrivevi concentrata

in quel locale con le vetrine grandi.

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Daria Croce e Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire. A Daria e Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

Se ti piace almeno una di queste cose, prenditi una pausa insieme a noi: clicca qui per leggere tutti gli articoli