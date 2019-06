E’ ai domiciliari ma va a festeggiare il compleanno a casa di amici: arrestato dai carabinieri

Savona. Un italiano di 45 anni è stato arrestato questa notte dai carabinieri di Savona per evasione. Si tratta di C.M., pregiudicato e sottoposto agli arresti domiciliari.

L’uomo infatti si trovava fuori casa perché aveva deciso di trascorrere il giorno del suo compleanno a casa di amici per festeggiare. Una volta uscito di casa, però, il 45enne è stato visto e riconosciuto da una pattuglia di carabinieri impegnata in un servizio perlustrativo del centro città.

Per lui, quindi, sono scattate le manette e l’accompagnamento in caserma per le formalità di rito. Al momento il magistrato, in attesa del processo previsto per la mattinata odierna, lo ha nuovamente collocato agli arresti presso il proprio domicilio.