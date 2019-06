E’ ai domiciliari ma i carabinieri lo trovano in strada con la figlia in braccio: arrestato ad Albenga

Albenga. Doveva essere agli arresti domiciliari e invece i carabinieri lo hanno sorpreso a qualche centinaia di metri da casa mentre passeggiava con la figlia in braccio. Per questo motivo un marocchino di 33 anni, Abdelgani Draoui è stato arrestato ieri, in una frazione di Albenga, per il reato di evasione.

L’uomo questa mattina è stato processato per direttissima in tribunale e in aula ha tentato di giustificarsi spiegando di essere uscito perché la figlia voleva farlo e la moglie dormiva.

Il giudice Emilio Fois ha poi convalidato il suo arresto e, vista la richiesta di termini a difesa dell’avvocato Graziano Aschero, legale dell’imputato, il processo è stato rinviato a luglio.

Al termine dell’udienza Abdelgani Draoui è tornato agli arresti domiciliari.